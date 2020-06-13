2020-06-13T16:47:54+03:00
Общество

Кировчан просят помочь найти подростка

Уже сутки о его местоположении ничего не известно
Ангелина Табрисова
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Подросток мог направляться автостопом в Киров. Фото: vk.com/ornkirovПодросток мог направляться автостопом в Киров. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области уже сутки разыскивают 15-летнего подростка. 12 июня около 17.00 Даниил Никитин самовольно ушел из Сосновского дома-интерната Вятскополянского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы подростка сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Даниилу на вид 15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы и карие глаза. На момент ухода пропавший был одет в ярко-желтую спортивную кофту, темно-синие шорты, темные кроссовки и темную бейсболку.

ОРН «Первый» сообщает, что подросток мог направляться в Киров автостопом. В связи с этим волонтеры просят откликнуться автомобилистов, ехавших в областной центр и Кирово-Чепецк из Сосновки, Вятских Полян, Нолинска или Плотников. Если вы видели Даниила или подвозили его, просьба обратиться к инфоргу поиска или сообщить в полицию.

Всех, кому что-либо известно о подростке, просят звонить по телефонам: 89229566515 (инфорг поиска Галина) либо 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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