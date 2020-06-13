Кировчан просят помочь найти подростка
В Кировской области уже сутки разыскивают 15-летнего подростка. 12 июня около 17.00 Даниил Никитин самовольно ушел из Сосновского дома-интерната Вятскополянского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы подростка сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Даниилу на вид 15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы и карие глаза. На момент ухода пропавший был одет в ярко-желтую спортивную кофту, темно-синие шорты, темные кроссовки и темную бейсболку.
ОРН «Первый» сообщает, что подросток мог направляться в Киров автостопом. В связи с этим волонтеры просят откликнуться автомобилистов, ехавших в областной центр и Кирово-Чепецк из Сосновки, Вятских Полян, Нолинска или Плотников. Если вы видели Даниила или подвозили его, просьба обратиться к инфоргу поиска или сообщить в полицию.
Всех, кому что-либо известно о подростке, просят звонить по телефонам: 89229566515 (инфорг поиска Галина) либо 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU