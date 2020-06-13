В Слободском районе жителей отрезали от пруда

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:01:54+03:00

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Жители Слободского района пожаловались на перекрытый пруд. Несмотря на то, что водоем находится не в аварийном состоянии, доступ к нему ограничили. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Речь идет о Столбовском пруде на реке Сандаловка, что в районе деревень Шмагины и Пантелеевы Слободского района. На берегу водоема выделили несколько участков земли для частных домов, причем сделали это, не учтя нормы природоохранного законодательства. Их собственники и возвели ограждения. Жители взбунтовались, и теперь областное министерство окружающей среды проводит проверку, насколько это оправданно.

По закону, береговая полоса шириной 20 метров является общественным местом, то есть там может ходить кто угодно. Если окажется, что ограждения находятся на территории этой самой береговой полосы, то их должны попросту снести. Если собственники участков откажутся, вопрос будет решаться уже через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU