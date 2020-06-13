2020-06-13T10:47:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 26 смертей от болезни

Еще один житель областного центра умер в инфекционном стационаре
Ангелина Табрисова
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Сейчас в тяжелом состоянии остаются 30 пациентов, из них в реанимации находятся 16.Сейчас в тяжелом состоянии остаются 30 пациентов, из них в реанимации находятся 16.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кировской области количество летальных случаев от новой болезни увеличилось. Накануне скончался еще один пациент инфекционного стационара. У кировчанина был поставлен диагноз «коронавирус». Региональный оперштаб его возраст не разглашает, однако кировский Минздрав уточнил: мужчине был 51 год.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

За минувшие сутки в регионе выявили 39 заболевших жителей и выписали столько же человек. Таким образом, по информации на 13 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2887 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:

- 1617 заболевших выздоровели;

- 26 пациентов умерли;

- 8920 кировчан на домашнем карантине;

- 25482 жителя области сняты с наблюдения за весь период.

Сейчас в тяжелом состоянии в больницах находятся 30 человек, 16 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 11 человек. Все заболевшие получают необходимое лечение в полном объеме.

За минувшие сутки в области провели 3221 исследование на коронавирус и протестировали 2070 человек. За весь период наблюдения болезни кировские лаборатории сделали 152407 тестов и обследовали 110641 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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