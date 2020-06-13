Коронавирус в Кирове: 26 смертей от болезни
В Кировской области количество летальных случаев от новой болезни увеличилось. Накануне скончался еще один пациент инфекционного стационара. У кировчанина был поставлен диагноз «коронавирус». Региональный оперштаб его возраст не разглашает, однако кировский Минздрав уточнил: мужчине был 51 год.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
За минувшие сутки в регионе выявили 39 заболевших жителей и выписали столько же человек. Таким образом, по информации на 13 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 2887 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:
- 1617 заболевших выздоровели;
- 26 пациентов умерли;
- 8920 кировчан на домашнем карантине;
- 25482 жителя области сняты с наблюдения за весь период.
Сейчас в тяжелом состоянии в больницах находятся 30 человек, 16 из них госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 11 человек. Все заболевшие получают необходимое лечение в полном объеме.
За минувшие сутки в области провели 3221 исследование на коронавирус и протестировали 2070 человек. За весь период наблюдения болезни кировские лаборатории сделали 152407 тестов и обследовали 110641 жителя региона.
ИСТОЧНИК KP.RU