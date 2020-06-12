2020-06-12T17:47:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировчане смогут уехать в Нижегородскую область

В регионе отменили обязательную самоизоляцию для приезжих
Виктор Карпов
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Власти Нижегородской области отменили двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.Власти Нижегородской области отменили двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вы собираетесь в гости в соседнюю область? Вас больше точно не отправят в обсерватор. Власти Нижегородской области отменили двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Помимо этого, больше не требуется оформлять цифровой пропуск. Соответствующие изменения в Указ «О режиме повышенной готовности» внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы видим, что в крупнейших регионах страны ситуация стабилизируется. Введенные ранее меры показали свою эффективность, - отметил Глеб Никитин. Вместе с тем мы просим всех, кто прибывает в регион, по-прежнему соблюдать самоизоляцию, хоть теперь двухнедельный карантин и не является обязательным. Кроме того, нужно по-прежнему носить маски в общественных местах. Это необходимо, чтобы сберечь свое здоровье и обезопасить близких.

Отметим, что въезд по-прежнему ограничен для карантинных территорий Нижегородской области: это Дивеево, Кулебаки, Павлово и Выкса.

Напомним, что соседний регион был закрыт с 27 апреля 2020 года из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации.

Сейчас Нижегородская область по-прежнему занимает четвертую строчку среди регионов России по числу заболевших. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе на 12 июня 2020 года перевалило за 13,5 тысячи человек. Как сообщает «Комсомольская Правда» - Нижний Новгород», за истекшие сутки диагноз подтвердился еще у 221 нижегородца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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