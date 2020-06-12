«Россия с нами»: Богородчане развернули 25-метровый триколор
Сегодня, 12 июня, жители нашей страны отмечают главный государственный праздник - День России. Жители поселка Богородское на площади у центра культуры и досуга развернули 25-метровый триколор. Местная жительница рассказала, что во флешмобе «Россия с нами» приняли участие «волонтеры и пенсионеры, рабочие и служащие, работники культуры и спасатели, объединенные заботой и любовью к России».
- Российский триколор длиною более 25-метров развевается на ветру, поддерживаемый жителями Богородского муниципального округа, напоминая всем нам, что, только объединившись все вместе мы будем иметь реальную возможность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию России, - написали на сайте Богородского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU