«Россия с нами»: Богородчане развернули 25-метровый триколор

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:25:19+03:00

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Сегодня, 12 июня, жители нашей страны отмечают главный государственный праздник - День России. Жители поселка Богородское на площади у центра культуры и досуга развернули 25-метровый триколор. Местная жительница рассказала, что во флешмобе «Россия с нами» приняли участие «волонтеры и пенсионеры, рабочие и служащие, работники культуры и спасатели, объединенные заботой и любовью к России».

- Российский триколор длиною более 25-метров развевается на ветру, поддерживаемый жителями Богородского муниципального округа, напоминая всем нам, что, только объединившись все вместе мы будем иметь реальную возможность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию России, - написали на сайте Богородского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU