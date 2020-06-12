2020-06-12T15:38:09+03:00
Общество

В Кировской области продолжаются поиски 83-летней паломницы

Последний раз женщину видели 4 июня
Виктор Карпов
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Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirovПриметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области пропала женщина. Ельфиду Грязеву последний раз видели 4 июня около 22.00. Сообщается, что пенсионерка участвовала в Великорецком крестном ходе.

Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Ельфиде Семеновне 83 год, рост 160, волосы седые. На женщине была одета черная юбка, красная вязаная кофта, темные штаны и резиновые сапоги.

Волонтеры просят водителей, проезжавших 5 июня по трассе «д. Ложкари - с. Загарье - г. Киров», посмотреть записи видеорегистраторов, чтобы помочь установить местонахождение пропавшей.

Любую информацию о женщине волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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