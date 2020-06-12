12 Июнь 2020 2020-06-12T15:02:28+03:00

На трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Фото: vk.com/zlo43

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Сегодня, 12 июня, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия произошла в 9.00 на 76-м км автодороги Киров-Советск-Яранск в Верхошижемском районе. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что по предварительным данным, 52-летний водитель Lada Kalina врезался во встречный грузовик DAF. В результате аварии, водитель отечественной легковушки и 44-летний пассажир погибли.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляющие регулировочные действия.

Смертельная авария на трассе в Кировской области: два человека погибли.Видео: vk.com/zlo43

ИСТОЧНИК KP.RU