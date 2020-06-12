Смертельная авария на трассе в Кировской области: два человека погибли
Сегодня, 12 июня, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.
Трагедия произошла в 9.00 на 76-м км автодороги Киров-Советск-Яранск в Верхошижемском районе. В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что по предварительным данным, 52-летний водитель Lada Kalina врезался во встречный грузовик DAF. В результате аварии, водитель отечественной легковушки и 44-летний пассажир погибли.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляющие регулировочные действия.
Смертельная авария на трассе в Кировской области: два человека погибли.Видео: vk.com/zlo43
ИСТОЧНИК KP.RU