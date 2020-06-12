«Спасли от гибели всю деревню»: сразу пять расчетов тушили пожар в Кировской области

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:20:12+03:00

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В четверг, 11 июня, в деревне Нагоряна в Кирово-Чепецком районе произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

По официальной информации, загорелся нежилой деревянный дом и все постройки на участке. В тушении пожара было задействовано пять пожарных расчетов. На месте работали 20 спасателей. К счастью, никто не пострадал.

На месте работали 20 спасателей. Фото: vk.com/lubyagino

Очевидцы рассказали, что «пожар был страшный, обжигало с 20 метров».

- Спасли от гибели всю деревню. Слава Богу, что не было ветра, - написали в группе «Лубягино-NEWS». - Ребята из МЧС! Мы видели вашу работу, вы молодцы! Быстро, оперативно и эффективно!

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ИСТОЧНИК KP.RU