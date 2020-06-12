В Кировской области среднемесячная зарплата работников малых предприятий составила более 25 тысяч рублей
В Кировской области 46,6 тысячи человек работают на малых предприятиях региона. По данным Кировстата, почти половина всех работников трудятся в сферах обрабатывающего производства и оптово-розничной торговли – 27% и 21% соответственно.
Средняя численность сотрудников на одном малом предприятии 28 человек, а среднемесячная зарплата сотрудников - 25,8 тысячи рублей. Это на 15% ниже среднеобластного показателя. Напомним, что по данным Кировстата, среднемесячная зарплата за январь - март текущего года - 30273 рубля. Это на 7% выше соответствующего периода 2019 года.
В целом оборот малых предприятий за три месяца 2020 года составил – 27,8 млрд рублей. Половина оборота приходилась на предприятия торговли.
Структура оборота малых предприятий Кировской области в январе - марте 2020 года. Фото: kirovstat.gks.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU