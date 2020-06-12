Коронавирус в Кирове: еще двое пациентов скончались от болезни
Количество жертв коронавируса в Кировской области увеличилось до 25 случаев. В инфекционном стационаре скончались два жителя города Кирова 66 и 70 лет.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.
Число случаев заражения в регионе за сутки увеличилось на 29. Выздоравливающие опережают заболевших - из инфекционных стационаров выписали 100 человек, победивших болезнь.
Сейчас в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов. 19 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены 12 человек.
По информации на 12 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 2848 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:
- 1578 пациентов выздоровели;
- 25 человек скончались;
- более 9000 кировчан - на домашнем карантине;
- 25031 жителей области сняты с наблюдения за весь период.
Все госпитализированные получают необходимое лечение в полном объеме. Новый лекарственный препарат «Авифавир» назначен 290 пациентам.
ИСТОЧНИК KP.RU