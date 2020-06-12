Кировчане отмечают День России и День города

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:03:16+03:00

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Россия – великая страна. Здесь живут люди разных национальностей со своими традициями и обычаями, которые стали частью нашей уникальной истории и культуры. Весь мир восхищается боевыми и трудовыми подвигами, научными достижениями и открытиями, литературными и художественными шедеврами, спортивными рекордами россиян.

Величие России - наша гордость. Сохранить и приумножить достижения наших предков – задача каждого россиянина. В душе каждого истинного гражданина обязательно живет любовь к своей стране. Особенно к малой родине, где человек сделал свои первые шаги и открытия, достиг в каком-то деле первых результатов и успехов.

Сегодня у кировчан двойной праздник – День России и День города. Насколько богатой и процветающей будет наша страна, насколько комфортным и современным будет наш город, зависит от каждого из нас. И кировчане действительно вносят большой вклад не только в развитие родного города, но и в процветание России.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет всех наших читателей с Днем России и Днем города! Желаем процветания, благополучия и успешного развития любимой стране и родному городу, здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях всем жителям!

ИСТОЧНИК KP.RU