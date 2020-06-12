Прогноз погоды на праздничные выходные: кировчан ждет резкое похолодание
Праздничные выходные встретят кировчан не самой приятной погодой. Всему виной Скандинавский антициклон, который распространит холодный артистический воздух по всей области. Об этом сообщает портал «Gismeteo».
Утро пятницы, 12 июня, начнется с небольшого дождя с грозой. Синоптики обещают, что днем воздух погреется +18 градусов. А с 15.00 установится ясная погода. Порывы северо-западного ветра достигнут 12 м/с.
В субботу, 13 июня, к 9.00 температура опустится до +12 градусов. В течение дня воздух прогреется до +16 градусов. День пройдет без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.
Ночью в воскресенье, 14 июня, столбики термометров покажут +6 градусов, а днем температура поднимется до +15. Северо-западный ветер наберет скорость до 2-7 метров в секунду с порывами до 8 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU