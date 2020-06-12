Прогноз погоды на праздничные выходные: кировчан ждет резкое похолодание

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:02:31+03:00

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Праздничные выходные встретят кировчан не самой приятной погодой. Всему виной Скандинавский антициклон, который распространит холодный артистический воздух по всей области. Об этом сообщает портал «Gismeteo».

Утро пятницы, 12 июня, начнется с небольшого дождя с грозой. Синоптики обещают, что днем воздух погреется +18 градусов. А с 15.00 установится ясная погода. Порывы северо-западного ветра достигнут 12 м/с.

В субботу, 13 июня, к 9.00 температура опустится до +12 градусов. В течение дня воздух прогреется до +16 градусов. День пройдет без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров.

Ночью в воскресенье, 14 июня, столбики термометров покажут +6 градусов, а днем температура поднимется до +15. Северо-западный ветер наберет скорость до 2-7 метров в секунду с порывами до 8 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU