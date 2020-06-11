В Кировскую область завезли лекарство от коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:38:17+03:00

В область завели более, чем полтысячи упаковок препарата. Фото: vk.com/coronavirus43

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В Киров привезли партию препарата для лечения коронавируса. Использоваться он будет только в инфекционных стационарах. Информация появилась в группе областного оперштаба.

Новый препарат под названием «Авифавир» завезли в регион 11 июня. Лекарство поступило во все кировские инфекционные стационары. Всего на нашу область выделили 600 упаковок препарата. Сообщается, что получат его все пациенты по медицинским показаниям. Лекарство оказалось эффективным при клинических исследованиях. Оно «оказывает прямое антивирусное воздействие, нарушая механизмы воздействия коронавируса».

Напомним, до этого для лечения зараженных пациентов собирали плазму крови людей, успешно поборовших болезнь. А в начале июня кировская компания «Нанолек» начала производство препарата для лечения коронавируса, однако ВОЗ усомнилась в его эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU