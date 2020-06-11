2020-06-11T17:38:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировскую область завезли лекарство от коронавируса

600 упаковок препарата уже поставили в инфекционные стационары города
Карина Нагисова
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В область завели более, чем полтысячи упаковок препарата. Фото: vk.com/coronavirus43В область завели более, чем полтысячи упаковок препарата. Фото: vk.com/coronavirus43
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В Киров привезли партию препарата для лечения коронавируса. Использоваться он будет только в инфекционных стационарах. Информация появилась в группе областного оперштаба.

Новый препарат под названием «Авифавир» завезли в регион 11 июня. Лекарство поступило во все кировские инфекционные стационары. Всего на нашу область выделили 600 упаковок препарата. Сообщается, что получат его все пациенты по медицинским показаниям. Лекарство оказалось эффективным при клинических исследованиях. Оно «оказывает прямое антивирусное воздействие, нарушая механизмы воздействия коронавируса».

Напомним, до этого для лечения зараженных пациентов собирали плазму крови людей, успешно поборовших болезнь. А в начале июня кировская компания «Нанолек» начала производство препарата для лечения коронавируса, однако ВОЗ усомнилась в его эффективности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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