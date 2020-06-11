Где поплавать и как не испечься на солнышке: советы кировского Роспотребнадзора

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:42:23+03:00

Отдыхать кировчанам рекомендуется только на специально отведенных и проверенных водоемах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Напоминаем, как избежать перегрева в жару, когда купаться еще нельзя

Изменить размер текста: A A

В летнее время кировчане отдыхают на 40 водоемах региона. Пляжный сезон еще не открыт официально, и сейчас к нему активно готовятся. Согласно требованиям Роспотребнадзора, купаться в водоеме можно, лишь если на него существует соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение. А хозяин либо арендатор объекта должен постоянно лабораторно контролировать качество воды.

По сообщению кировского управления Роспотребнадзора, за первый квартал 2020 года в области проверили водоемы, расположенные в черте населенных пунктов. По микробиологическим показателям 11 из 25 проб оказались неудовлетворительными. По санитарно-химическим - 43 из 129. Сейчас, с наступлением теплой погоды, для исследования взяли еще шесть проб. Напоминаем кировчанам о необходимости купаться только в проверенных местах!

А пока пляжный сезон не открыт официально, Роспотребнадзор сообщает, как избежать перегрева в жаркую погоду, установившуюся в последние дни на территории нашей области

Памятка по профилактике:

1. Поменьше выходите на улицу и уменьшите физические нагрузки.

2. Проветривайте и вентилируйте помещение, в котором находитесь.

3. При выходе из дома надевайте легкую одежду светлых тонов, причем, желательно, без тугого ворота. Пользуйтесь головными уборами, солнцезащитными очками и зонтиками.

4. Откажитесь от жирной пищи - в жару она организму ни к чему. Мясо замените морепродуктами. Не ешьте в самое жаркое время дня, перенесите прием пищи на утро и вечер.

5. Пейте побольше жидкости - воды, чая, морса, кисломолочных напитков, компотов. Воздержитесь от чересчур сладких напитков и алкоголя.

6. Ешьте побольше овощей и фруктов.

7. В течение дня по возможности принимайте прохладный душ.

8. Поездки куда-либо желательно ограничьте, или планируйте на более прохладное время суток.

9. Ходите в те магазины, где обеспечивают оптимальную температуру воздуха.

10. Во время пляжного сезона купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU