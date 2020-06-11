2020-06-11T16:07:09+03:00
Общество

В Кирове на Театральной площади откроют ярмарку

Организатору предписано строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса
Виктор Карпов
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Ярмарка будет проходить с 15 июня по 1 сентября 2020 года.Ярмарка будет проходить с 15 июня по 1 сентября 2020 года.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Кирове разрешили открыть сезонную ярмарку на Театральной площади. Соответствующее постановление появилось на сайте городской мэрии.

В документа сказано, что летняя ярмарка будет проходить с 15 июня по 1 сентября 2020 года. Она сможет работать с 9.00 до 22.00. Кроме этого, организаторы ярмарки должны оборудовать место проведения: контейнерами для сбора мусора, туалетами и автостоянкой для посетителей. Помимо этого, «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечит контроль за качеством реализуемой продукции. В документе прописан перечень товаров, которые на летней ярмарке продавать нельзя:

- алкоголь,

- косметику,

- мясо и птицу без упаковки,

- продукцию домашнего приготовления,

- лекарства,

- ювелирные изделия,

- пиротехнику,

- животных и растения из Красной книги.

Организатор должен строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса. Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области выявили еще 59 человек, заболевших COVID-19. Одна пациентка скончалась в инфекционном госпитале. Это уже 23-я жертва нового вируса.

Ранее «Комсомолка» писала, что представители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Суть документа заключается в готовности руководителей торговых центров соблюдать все санитарные меры, и подписавшиеся добровольно подтверждают ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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