В Кирове на Театральной площади откроют ярмарку
В Кирове разрешили открыть сезонную ярмарку на Театральной площади. Соответствующее постановление появилось на сайте городской мэрии.
В документа сказано, что летняя ярмарка будет проходить с 15 июня по 1 сентября 2020 года. Она сможет работать с 9.00 до 22.00. Кроме этого, организаторы ярмарки должны оборудовать место проведения: контейнерами для сбора мусора, туалетами и автостоянкой для посетителей. Помимо этого, «Кировская областная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечит контроль за качеством реализуемой продукции. В документе прописан перечень товаров, которые на летней ярмарке продавать нельзя:
- алкоголь,
- косметику,
- мясо и птицу без упаковки,
- продукцию домашнего приготовления,
- лекарства,
- ювелирные изделия,
- пиротехнику,
- животных и растения из Красной книги.
Организатор должен строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса. Напомним, что за минувшие сутки в Кировской области выявили еще 59 человек, заболевших COVID-19. Одна пациентка скончалась в инфекционном госпитале. Это уже 23-я жертва нового вируса.
Ранее «Комсомолка» писала, что представители малого и среднего бизнеса подписали декларацию о солидарной ответственности. Суть документа заключается в готовности руководителей торговых центров соблюдать все санитарные меры, и подписавшиеся добровольно подтверждают ее.
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ИСТОЧНИК KP.RU