2020-06-11T11:53:56+03:00
Происшествия

В Кирове пенсионер устроил тройное ДТП

Водитель отечественной легковушки врезался во встречный автомобиль
Виктор Карпов
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От удара отечественную легковушку отбросило на попутный автобус. Фото: vk.com/gibdd43От удара отечественную легковушку отбросило на попутный автобус. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.

В среду, 10 июня, в 16.05 на улице Воровского произошла авария. По предварительным данным, 85-летний водитель ВАЗ-2104 на регулируемом перекрестке при повороте налево врезался во встречный автомобиль Daewoo Matiz. От удара отечественную легковушку отбросило на попутный автобус. В результате происшествия водители автомобилей ВАЗ-2104 и Daewoo Matiz получили травмы. К счастью, помощь врачей им не понадобилась.

Похожая авария произошла в 19.30 в Нововятске на пр. Строителей. 35-летняя девушка-водитель автомобиля Lada Granta на нерегулируемом перекрестке столкнулась с ВАЗ-2109. В результате происшествия 5-летний мальчик-пассажир автомобиля Lada Granta, а также два пассажира автомобиля ВАЗ-2109 получили травмы. Помощь врачей не понадобилась.

Lada Granta на нерегулируемом перекрестке столкнулась с ВАЗ-2109. Фото: vk.com/gibdd43

Lada Granta на нерегулируемом перекрестке столкнулась с ВАЗ-2109. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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