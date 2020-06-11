2020-06-11T16:04:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировская область стала одним из ведущих субъектов РФ по количеству проведенных тестов на коронавирус

В области в среднем на 100 тысяч населения проведено 13022,43 теста
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Лаборатории региона выполнили 146 370 исследований, обследовав 106 879 человек. Фото: vk.com/medkirovruЛаборатории региона выполнили 146 370 исследований, обследовав 106 879 человек. Фото: vk.com/medkirovru
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В Кировской области ежедневно проводится более 3 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Исследования на COVID-19 в области проводят лаборатории Инфекционной больницы, Управления Роспотребнадзора, Кировской областной клинической больницы и ЦКДЛ «Лайт». Тесты, используемые для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и высокой точностью, сообщает региональный Минздрав.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека область вошла в число 15 ведущих субъектов Российской Федерации по количеству проведенных исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

В Кировской области в среднем на 100 тысяч населения проведено 13022,43 теста. Всего лаборатории региона выполнили 146 370 исследований, обследовав 106 879 человек. У них в наличии более 28 тысяч тест-систем, запасы которых регулярно пополняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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