Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 912 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:00:29+03:00

Еще одна пациентка, зараженная коронавирусом, скончалась в больнице. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Количество жертв коронавируса в Кировской области увеличилось еще на одну. В инфекционном стационаре скончалась 93-летняя жительница областного центра. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 59 зараженных коронавирусом с выраженными симптомами. Выписалось из инфекционных стационаров 54 человека.

По информации на 11 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2788 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:

- 1478 человека выздоровели;

- 23 человека умерли;

- более 8700 человек на домашнем карантине;

- 24628 кировчанин сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 106879 человек, в том числе за последние сутки 1889 человек;

- всего сделан 146370 тестов, за последние сутки - 3039.

Всего сейчас продолжает лечение в стационарах 912 человек, зараженных коронавирусом. Состояние 34 госпитализированных оценивается как тяжелое. 21 пациент из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ заболевших увеличилось на двое и теперь равно 12.

ИСТОЧНИК KP.RU