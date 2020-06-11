Коронавирус в Кирове: в инфекционных стационарах лечатся 912 человек
Количество жертв коронавируса в Кировской области увеличилось еще на одну. В инфекционном стационаре скончалась 93-летняя жительница областного центра. Несмотря на все усилия врачей, спасти женщину не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
За минувшие сутки в регионе зафиксировано 59 зараженных коронавирусом с выраженными симптомами. Выписалось из инфекционных стационаров 54 человека.
По информации на 11 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 2788 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных:
- 1478 человека выздоровели;
- 23 человека умерли;
- более 8700 человек на домашнем карантине;
- 24628 кировчанин сняты с наблюдения за весь период;
- прошли обследование на новую инфекцию 106879 человек, в том числе за последние сутки 1889 человек;
- всего сделан 146370 тестов, за последние сутки - 3039.
Всего сейчас продолжает лечение в стационарах 912 человек, зараженных коронавирусом. Состояние 34 госпитализированных оценивается как тяжелое. 21 пациент из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Количество подключенных к аппарату ИВЛ заболевших увеличилось на двое и теперь равно 12.
ИСТОЧНИК KP.RU