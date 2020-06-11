Кировских автолюбителей проверят на алкоголь

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:39:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные в Кирове вновь будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

«Сплошные проверки» пройдут 12 и 14 июня в Ленинском и Октябрьском районе. Полицейские проконтролируют пригородные дороги и въезды-выезды из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность. Так, за текущий год 30 кировчан получили реальные сроки лишения свободы за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

В пресс-службе областного ГИБДД рассказали, что по итогам 5 месяцев 2020 на территории Кировской области произошло 61 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 10 человек и 91 травмирован.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU