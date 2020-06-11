2020-06-11T10:14:42+03:00
Общество

Виновник смертельного ДТП в Котельничском районе отправлен за решетку

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы
Виктор Карпов
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Суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Фото: epp.genproc.gov.ruСуд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Котельничский районный суд Кировской области вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Авария произошла 28 августа 2019 года. Об это сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что 32-летний водитель грузовика Volvo, проезжая участок дороги вблизи села Вишкиль, выехал на обочину, где врезался в мотоблок с прицепной тележкой. В результате аварии 72-летний водитель мотоблока и его несовершеннолетняя внучка погибли. Отец девочки получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя грузовика виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии - поселении. Пока приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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