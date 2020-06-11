2020-06-11T09:43:45+03:00
Происшествия

Директора коммерческой фирмы в Кирове подозревают в мошенничестве

Бизнес-леди обманывала государство
Алина Сашина
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Следком установил, что с марта 2013 года по сентябрь 2019 года бизнес-леди обманула государство на 300 тысяч рублей.Следком установил, что с марта 2013 года по сентябрь 2019 года бизнес-леди обманула государство на 300 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет Кировской области установил, что одна из кировских предпринимательниц более шести лет обманывала государство. Дама предоставляла в службу занятости сведения о трудоустройстве инвалидов. И получала от государства субсидии на создание для них специальных условий труда и приобретение оборудования. Таким образом с марта 2013 года по сентябрь 2019 года ее бюджет пополнился на 300 тысяч рублей.

На самом деле лиц с ограниченными возможностями в фирмах, которыми руководила эта бизнес-леди, не было. Кировчанка подавала ложные сведения. СУ СК по Кировской области возбудил уголовное дело по статье «мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства данного преступления и принимают меры для возмещения материального ущерба государству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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