Кировчан просят помочь в поиске пропавшего без вести мужчины
В Кировской области разыскивают без вести пропавшего 44-летнего мужчину. Игорь Христофоров, житель села Великорецкое, 6 июня 2020 года ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Игорю 44 года, рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-синюю спортивную кофту с белыми полосками, темные брюки и темно-серые кроссовки. С собой у пропавшего был темно-синий рюкзак.
Волонтеры обращаются к автомобилистам и населению Юрьянского района: вы могли видеть или подвозить этого человека. Жителей Юрьи, Великорецкого и Мурыгино, желающих помочь в поисках, просят обратиться к инфоргу. Подробную информацию можно увидеть здесь.
Всех, кому что-либо известно об Игоре, просят сообщать информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU