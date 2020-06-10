2020-06-10T18:18:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 250 организаций города не соблюдают правила профилактики

Такие цифры озвучила глава регионального Роспотребнадзора
Карина Нагисова
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Нарушения нашли, в том числе, в 13 магазинах кировских торговых центров.Нарушения нашли, в том числе, в 13 магазинах кировских торговых центров.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Кирове продолжаются проверки организаций на предмет соблюдения правил профилактики коронавируса. Информацию сообщила пресс-служба правительства региона.

Кировское управление Роспотребнадзора продолжает проводить рейды по местным предприятиям. Сейчас проверено уже более 250 объектов, в том числе магазины в 13 городских ТЦ. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Елизаветы Белоусовой, в организациях зафиксированы множественные нарушения профилактики коронавируса. К примеру, отсутствие бактерицидных облучателей и антисептика для обработки рук. Покупателей допускают без масок, причем некоторые продавцы и сами их не носят. В список нарушений попало даже отсутствие графика дезинфекции и проветривания помещений. Все материалы по результатам мониторинга переданы в прокуратуру.

По словам Белоусовой, сейчас среднесуточный темп прироста зараженных коронавирусом составляет 3%. Она опасается того, что открытие сферы общепита может резко увеличить этот показатель, если предприятия не будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Контактные услуги создают рост риска заболеваемости, и есть немалый риск вновь пойти на подъем по заболевшим.

Напомним, со следующей недели кировские летние кафе могут открыться при строгом соблюдении санитарных норм. Вопрос будет обсуждаться, если до этого времени эпидобстановка в регионе не ухудшится. Если же опыт окажется удачным, вполне возможно, что вся сфера общепита в регионе возобновит свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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