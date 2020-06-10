В Кирове пропал 73-летний пенсионер
В Кировской области ищут 73-летнего мужчину. Александр Фомин пропал 6 июня 2020 года.
Приметы пропавшего сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». У Александра Ивановича Фомина рост 165 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, на правом глазу бельмо. На момент пропажи он был одет в белую куртку, светло-серый свитер, рубашку, черные джинсы, серую кепку и резиновые сапоги.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU