«Установка ограждений - временная мера»: в администрации Кирова прокомментировали «благоустройство» серыми заборами

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:10:33+03:00

Недавно у пруда в парке им. Кирова появились новые ограждения. Фото: admkirov.ru

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Недавно у пруда в парке им. Кирова появились новые ограждения. Серые заборы вызвали активную дискуссию среди горожан. Сегодня, 10 июня, глава администрации Дмитрий Осипов прокомментировал неоднозначное решение властей. Предполагалось, что это будет временная мера, которая необходима для безопасности людей. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

- Сейчас разрабатывается проект реконструкции парка им. Кирова, который предусматривает полное обновление одного из любимых мест отдыха горожан, - подчеркнул Дмитрий Осипов.

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что заборы установили только в местах, где значительно разрушен тротуар.

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ИСТОЧНИК KP.RU