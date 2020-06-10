Один человек погиб: на трассе в Кировской области иномарка врезалась в грузовик

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:20:37+03:00

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В среду, 10 июня, на трассе в Кировской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия в 11.50 случилась на автодороге в Оричевском районе. По предварительным данным, 54-летний водитель Great Wall вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ. В результате аварии водитель иномарки погиб. Два пассажира легковушки получили травмы.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия совершения ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU