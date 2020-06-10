В Вересниках откроется новая спортивная школа

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:12:48+03:00

Для занятий плаванием рядом с легкоатлетическим манежем появится бассейн. Фото:kirovreg.ru

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В Кирове с сентября текущего года в спортивном комплексе «Вересники» планируют открыть новую спортивную школу. Ребята смогут тренироваться по четырем направлениям: легкой атлетике, плаванию, триатлону, современному пятиборью. Новая спортивная школа сможет принять 1100 детей, а количество штатных тренеров превысит 57 человек.

Для занятий плаванием рядом с легкоатлетическим манежем появится бассейн. Сейчас строительство находится на завершающем этапе. Министр спорта и молодежной политики региона Анна Альминова рассказала, что планируется установить две чаши бассейна. Первая будет состоять из шести дорожек по 25 метров, а вторая - на десять дорожек по 8 метров для обучения плаванию детей младшего возраста.

На сегодняшний момент рабочие занимаются внутренней отделкой помещения. В ближайшие две недели начнется укладка плитки большой чаши.

- После ввода бассейна в эксплуатацию его внесут во всероссийский реестр объектов спорта, чтобы получить разрешение на проведение официальных спортивных соревнований по всем развиваемым в учреждении видам спорта, - рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме этого, в 2024 году планируется строительство легкоатлетического стадиона с трибунами.

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ИСТОЧНИК KP.RU