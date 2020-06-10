Кировская прокуратура потребовала снести аварийный дом по улице Красноармейской
Дом № 28 по улице Красноармейской в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в 2019 году суд обязал администрацию города снести постройку. Работы должны быть организованы до 30 июля 2020 года.
В ходе проверки ведомство установило: «аварийный объект фактически не снесен, что создает угрозу жизни и здоровью граждан». Прокурор внес на тот момент исполняющему обязанности главы администрации Кирова представление. Результаты его рассмотрения и исполнения решения суда находятся на контроле органов прокуратуры.
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