2020-06-10T14:47:58+03:00
Общество

Кировская прокуратура потребовала снести аварийный дом по улице Красноармейской

Жильцов расселили еще в 2017 году
Виктор Карпов
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Дом № 28 по улице Красноармейской в 2017 году признали аварийным. Фото: epp.genproc.gov.ruДом № 28 по улице Красноармейской в 2017 году признали аварийным. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Дом № 28 по улице Красноармейской в 2017 году признали аварийным и подлежащим сносу. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в 2019 году суд обязал администрацию города снести постройку. Работы должны быть организованы до 30 июля 2020 года.

В ходе проверки ведомство установило: «аварийный объект фактически не снесен, что создает угрозу жизни и здоровью граждан». Прокурор внес на тот момент исполняющему обязанности главы администрации Кирова представление. Результаты его рассмотрения и исполнения решения суда находятся на контроле органов прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Кировская прокуратура потребовала снести аварийный дом по улице Красноармейской
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