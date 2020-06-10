2020-06-10T12:10:45+03:00
Общество

Переезд в Нововятске временно закроют

Движение ограничат с вечера 10 до утра 11 июня
Виктор Карпов
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На 970 км перегона Поздино - Полой будут проходить ремонтные работы.На 970 км перегона Поздино - Полой будут проходить ремонтные работы.Фото: Рамиль Галиев
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Жители Нововятска временно не смогут уехать в Киров через железнодорожный переезд. Движение автотранспорта по нему собираются ограничить. Как рассказали в пресс-службе ГЖД, на 970 км перегона Поздино - Полой будут проходить ремонтные работы.

Переезд закроют с 19.00 10 июня до 10.00 11 июня. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Помимо этого, в Кирове перекроют движение на перекрестке Октябрьского проспекта и улице Пятницкой. Там будут проводить ремонтные работы с 7 по 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Переезд в Нововятске временно закроют
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