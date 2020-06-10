Коронавирус в Кирове: за сутки выявлено больше выздоровевших, чем заболевших

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:10:42+03:00

Почти сто человек смогли победить болезнь и выписались из больницы

Изменить размер текста: A A

Заболевшие коронавирусом кировчане уверенно идут на поправку: за минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали 97 человек. Однако новые случаи заражения также продолжают регистрироваться. 60 заболевших выявили в регионе по состоянию на сегодняшнее утро.

По информации на 10 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2724 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1424 человека выздоровели;

- 22 человека умерли;

- более 8000 человек на домашнем карантине;

- 23997 кировчанин сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 104990 человек, в том числе за последние сутки 2157 человек;

- всего сделан 143331 тест, за последние сутки - 3410.

В тяжелом состоянии сейчас находится 31 пациент. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 21. К аппарату ИВЛ подключены 10 человек. Всем заболевшим оказывают необходимую помощь и лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU