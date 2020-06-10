Коронавирус в Кирове: за сутки выявлено больше выздоровевших, чем заболевших
Заболевшие коронавирусом кировчане уверенно идут на поправку: за минувшие сутки из инфекционных стационаров выписали 97 человек. Однако новые случаи заражения также продолжают регистрироваться. 60 заболевших выявили в регионе по состоянию на сегодняшнее утро.
По информации на 10 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 2724 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 1424 человека выздоровели;
- 22 человека умерли;
- более 8000 человек на домашнем карантине;
- 23997 кировчанин сняты с наблюдения за весь период;
- прошли обследование на новую инфекцию 104990 человек, в том числе за последние сутки 2157 человек;
- всего сделан 143331 тест, за последние сутки - 3410.
В тяжелом состоянии сейчас находится 31 пациент. Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 21. К аппарату ИВЛ подключены 10 человек. Всем заболевшим оказывают необходимую помощь и лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU