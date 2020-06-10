2020-06-10T10:31:04+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли: на трассе «Вятка» столкнулись Hyundai Solaris и грузовик

По факту ДТП прокуратура Кировской области организовала проверку
Виктор Карпов
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Hyundai Solaris врезался в грузовик DAF-95 FХ. Фото: vk.com/gibdd43Hyundai Solaris врезался в грузовик DAF-95 FХ. Фото: vk.com/gibdd43
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Во вторник, 9 июня, на трассе в Кировской области произошло смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Трагедия случилась на 282 км федеральной автодороги «Вятка». По предварительным данным, 38-летний водитель Hyundai Solaris врезался в грузовик DAF-95 FХ. В результате водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли. Еще один пассажир, молодой человек 28 лет, получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/gibdd43

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: vk.com/gibdd43

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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