Бывший директор «Вятского железнодорожного техникума» предстанет перед судом
Экс-директора «Вятского железнодорожного техникума» подозревают в получении взятки и присвоении имущества образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.
Следствием установлено, что в 2019 году мужчина, пользуясь своим служебным положением, присвоил электроинструмент на сумму более 120 тысяч рублей. Помимо этого, в 2019 году директор получил планшет и электронные часы. Стоимость техники составила 190 тысяч рублей. За эти «подарки» мужчина пообещал заключить договор с одной из фирм города на организацию питания.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу. В ближайшее время его ждет суд. Экс-директору грозит до 12 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU