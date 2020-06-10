2020-06-10T10:04:18+03:00
Общество

Бывший директор «Вятского железнодорожного техникума» предстанет перед судом

Мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы
Виктор Карпов
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Сейчас обвиняемый заключен под стражу.Сейчас обвиняемый заключен под стражу.
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Экс-директора «Вятского железнодорожного техникума» подозревают в получении взятки и присвоении имущества образовательного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствием установлено, что в 2019 году мужчина, пользуясь своим служебным положением, присвоил электроинструмент на сумму более 120 тысяч рублей. Помимо этого, в 2019 году директор получил планшет и электронные часы. Стоимость техники составила 190 тысяч рублей. За эти «подарки» мужчина пообещал заключить договор с одной из фирм города на организацию питания.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. В ближайшее время его ждет суд. Экс-директору грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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