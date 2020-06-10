Кировчанка лишилась 30 тысяч рублей при попытке сдать квартиру в аренду

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:48:51+03:00

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В Кирове женщина пыталась сдать квартиру, но потеряла деньги, попавшись на уловку мошенника. Подробности рассказало региональное УМВД.

На днях в полицию обратилась 40-летняя кировчанка, сообщившая, что ее обманули мошенники. Как выяснилось, она оставила объявление о сдаче квартиры в аренду на популярной интернет-площадке. И довольно скоро позвонил мужчина, сообщивший: ему так понравилась квартира, что он готов внести предоплату, не глядя на жилище. А дальше начались странности.

Потенциальный арендатор попросил кировчанку самостоятельно перечислить ему определенную сумму - якобы так можно избежать дополнительных налогов и комиссий за перевод денег. Разумеется, потом он вернет ей эти средства и перечислит предоплату! И доверчивая женщина перевела предприимчивому арендатору 30 тысяч рублей на счет мобильного телефона. Конечно же, мужчина перестал выходить на связь, да и деньги ей так и не вернулись. Тогда-то женщина и пошла в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Кировская полиция напоминает жителям региона: будьте бдительны и не переводите деньги незнакомцам! Прежде, чем принимать такое решение, обсудите ситуацию с родными и близкими и посоветуйтесь с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU