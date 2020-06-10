Организаторы фестиваля шляп в Вятских Полянах сообщили об отмене праздника в 2020 году

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:33:47+03:00

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Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах в текущем году не состоится. Об этом сообщили в Центре развития туризма Кировской области со ссылкой на организаторов праздника.

Так, одна из причин заключается в том, что у участников события не было возможности подготовить работы для конкурса. Это связано с тем, что все магазины, продающие материалы и фурнитуру, были закрыты. Кроме того, событие не смогут посетить участники, которые планировали приехать из Франции и ближнего зарубежья.

Даже в случае снятия карантинных мер организаторы мероприятия - местные предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк - не успеют организовать событие. Также, по их мнению, проводить массовое мероприятие, которое за несколько дней в предыдущие годы посещали до 15 тысяч человек, сейчас достаточно рискованно.

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ИСТОЧНИК KP.RU