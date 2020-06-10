2020-06-10T08:24:31+03:00
Общество

В Кирове улицу Энтузиастов планируют соединить с Щорса

Это улучшиь транспортную доступность
Виктор Карпов
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В городской мэрии прошли публичные слушания по вопросу продления улицы Энтузиастов Фото: admkirov.ruВ городской мэрии прошли публичные слушания по вопросу продления улицы Энтузиастов Фото: admkirov.ru
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В понедельник, 8 июня, в городской мэрии прошли публичные слушания по вопросу продления улицы Энтузиастов.

Заместитель главы администрации города Кирова Роман Морозов рассказал, что такое решение необходимо для улучшения транспортной доступности.

- Сегодня юго-западный район города развивается активно, и если микрорайоны Урванцево и "Знак" будут построены в соответствии с планами, то в этой части областного центра появится 760 000 квадратных метров жилья, - подчеркнул Роман Морозов. - Очевидно, что при таком количестве жителей наличие выезда только в одну сторону - через улицу Энтузиастов на улицу Ульяновскую - будет означать образование постоянной «пробки».

Сейчас власти города разрабатывают проектную документацию. Планируется, что администрация выкупит по рыночной стоимости земельные участки, которые принадлежат физическим и юридическим лицам. В ходе публичных слушаний собственники, не согласные с этим, предложили свои варианты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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