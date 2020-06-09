Сломал дворники и прыгал по крыше машины: в Кирове росгвардейцы задержали хулигана

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:25:50+03:00

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В Кирове задержали любителя попрыгать на чужих машинах. Подробности сообщило региональное управление Росгвардии.

8 июня около двух часов ночи в полицию позвонила 47-летняя кировчанка, сообщив, что какой-то мужчина повредил ее «Волгу», припаркованную во дворе. На адрес приехала группа задержания Росгвардии. Молодой человек, на которого указала женщина, любезно дожидался сотрудников правоохранительных органов.

Кировчанка рассказала, что она услышала сработавшую сигнализацию своей ласточки и выглянула в окно. Внизу она увидела мужчину, который сперва отломил «дворники» с лобового стекла, а после и вовсе залез на «Волгу», начав по ней прыгать.

Росгвардейцы доставили хулигана, 30-летнего мужчину, в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU