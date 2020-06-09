Расписание пригородных электричек Кирова изменится на четыре дня

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:28:37+03:00

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Кировские электрички изменят расписание на праздничные дни. Информацию сообщило АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Так, с 11 по 14 июня расписание движения кировских электричек изменится. Ходить пригородные поезда будут следующим образом:

- 11 июня - по пятничному расписанию;

- 12, 13 июня - по расписанию субботы;

- 14 июня - по расписанию воскресенья.

Напомним, что 12 июня кировчане отмечают День города и День России. Большинство мероприятий пройдут в режиме онлайн, однако жители областного центра смогут развлечься и на улице. Так, к примеру, по кировским улицам с утра и до вечера 12 июня будет работать праздничный троллейбус. А полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU