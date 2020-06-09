День города в Кирове: жители прокатятся на праздничном троллейбусе

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:10:09+03:00

Работать он будет с утра и до вечера на маршруте №8

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В День города кировчане смогут прокатиться на праздничном троллейбусе. Работать он будет на маршруте №8 в течение практически всего праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Праздничный троллейбус с номером 646, украшенный флагами России и города Кирова, выйдет на улицы города 12 июня в 5.20 и закончит работу в 19.30. Прокатиться на нем смогут все желающие. В салоне самого троллейбуса будут звучать песни о городе, пройдет аудиоэкскурсия по Кирову «ТОП-10 мест любимого города». Также пассажиры смогут услышать поздравления от известных российских артистов театра, кино и эстрады, которым когда-то полюбились наши края. Музыка будет звучать, к слову, не только в праздничном транспорте, но и на Театральной площади и из окон социальных учреждений.

Добавим, что большинство мероприятий, запланированных на 12 июня, пройдут в формате онлайн. Программу можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU