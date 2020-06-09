2020-06-09T16:02:21+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке прохожий спас из огня двоих детей

Мальчик и девочка не пострадали
Виктор Карпов
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В одной из квартир дома №18 по улице Первомайской произошел пожар. Фото: 43.mchs.gov.ruВ одной из квартир дома №18 по улице Первомайской произошел пожар. Фото: 43.mchs.gov.ru
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В Кирово-Чепецке, 28 мая, в одной из квартир дома №18 по улице Первомайской произошел пожар. Запертыми в огненном капкане оказались двое детей. В пресс-службе МЧС по Кировской области рассказали, что на помощь детям пришел прохожий. Ребят спас молодой человек.

Иван Тимшин прогуливался по улицам города. Он обратил внимание на встревоженную женщину. Она рассказала, что из окна второго этажа идет дым, а там находятся двое детей. Пока к месту добирались спасатели, прохожий поднялся к квартире. Иван увидел, что из нее валил дым. Парень дернул входную дверь, но она оказалась запертой. Через какое-то время послышался детский голос. Дверь открыл 14-летний подросток. Юноша рассказал, что в ванной находится его 3-летняя сестра. А сам он пытался потушить огонь своими силами.

- Иван забежал в ванну, мальчику сказал взять одеяло, завернул в него малышку и стал выбираться из квартиры, - рассказали в пресс-службе МЧС

Прибывшие спасатели оперативно потушили пожар. Мальчик и девочка не пострадали. Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за детской шалости.

Отыскать спасителя удалось не сразу. Сотрудники МЧС подключили к поискам героя администрацию и местное телевидение. Сейчас решается вопрос о награждении Ивана Тимшина.

Решается вопрос о награждении Ивана Тимшина. Фото: 43.mchs.gov.ru

Решается вопрос о награждении Ивана Тимшина. Фото: 43.mchs.gov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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