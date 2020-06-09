В Кирове на стадионе «Родина» модернизируют футбольное поле

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:28:45+03:00

На это потратят 40 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Спортивная школа «Юность» получит субсидию в 40 миллионов рублей. В пресс-службе областного правительства рассказали, что деньги планируют направить на модернизацию футбольного поля «Родина». Новое покрытие оснастят легкоатлетическими беговыми дорожками.

Помимо этого, власти региона выделят 25 миллионов рублей спортивной школе «Дымка». На эти деньги планируют закупить спортивный инвентарь. Еще 3,8 миллиона рублей получит Кирово-Чепецкая школа олимпийского резерва «Олимпия». В ближайшем месяце здесь появится новое спортивное оборудование и инвентарь.

Кроме того, на бюджетные деньги муниципальные спортивные школы приведут к федеральным стандартам.

Региональный министр спорта и молодежной политики Анна Альминова рассказала, что сейчас «больше половины планируемых контрактов уже заключены. Исполнение составляет 66,8%».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU