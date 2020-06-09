Прокуратура Сунского района потребовала обустроить пешеходный переход

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:43:06+03:00

Дорожный комитет Кировской области уже приступил к благоустройству пешеходного перехода. Фото: epp.genproc.gov.ru

Рядом с учебным учреждением не было ни ограждений, ни «лежачего полицейского»

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Прокуратура Сунского района Кировской области проверила участок автодороги, расположенный вблизи детско-юношеского центра. И обнаружила нарушение технических стандартов.

Так, рядом с нерегулируемым пешеходным переходом не было ни ограждений, ни «лежачего полицейского». Это создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, особенно детей.

Учитывая эти факты, прокурор Сунского района внес руководителю областного Дорожного комитета представление. Он потребовал оборудовать пешеходный переход вблизи учебного заведения в соответствии с требованиями ГОСТа.

На сегодняшний момент Дорожный комитет Кировской области приступил к работам по благоустройству пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU