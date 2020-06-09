Прокуратура Сунского района потребовала обустроить пешеходный переход
Прокуратура Сунского района Кировской области проверила участок автодороги, расположенный вблизи детско-юношеского центра. И обнаружила нарушение технических стандартов.
Так, рядом с нерегулируемым пешеходным переходом не было ни ограждений, ни «лежачего полицейского». Это создавало угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, особенно детей.
Учитывая эти факты, прокурор Сунского района внес руководителю областного Дорожного комитета представление. Он потребовал оборудовать пешеходный переход вблизи учебного заведения в соответствии с требованиями ГОСТа.
На сегодняшний момент Дорожный комитет Кировской области приступил к работам по благоустройству пешеходного перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU