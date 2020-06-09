2020-06-09T17:09:57+03:00
Происшествия

В Кирове осуждён виновник ДТП со смертельным исходом

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы
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Также мужчина оплатит компенсация морального вреда. Фото: pixabay.comТакже мужчина оплатит компенсация морального вреда. Фото: pixabay.com
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47-летнего кировчанина признали виновным в ДТП со смертельным исходом. Как установил Нововятский районный суд города Кирова, осужденный утром 14 января текущего года двигался в автомобиле «Chevrolet» по участку автодороги Южный обход на территории Нововятского района. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковыми автомобилями «ВАЗ» и «Mitsubishi». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил смертельные травмы.

Суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как сообщили в прокуратуре Кировской области, его приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, в течение двух лет он не сможет управлять транспортным средством.

Суд также удовлетворил требования потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 млн. 430 тыс. рублей. Отбывать основное наказание осуждённый будет в колонии-поселении. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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