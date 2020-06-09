2020-06-09T14:02:12+03:00
Происшествия

Радужные дни: кировчане сфотографировали двойную и туманную радугу

Последняя считается редким и весьма красивым явлением
Ангелина Табрисова
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Кировчане сумели запечатлеть двойную радугу в небе. Фото: Рудольф Воробьев, vk.com/meteokirovКировчане сумели запечатлеть двойную радугу в небе. Фото: Рудольф Воробьев, vk.com/meteokirov
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Природа не перестает удивлять кировчан своей красотой и интересными, порой даже весьма редкими, явлениями. Так, последние несколько дней выдались радужными - в буквальном смысле. Местные паблики в соцсетях переполнились снимками радуги - обычной, двойной и даже туманной. Фотографии появились в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Весь день 7 июня жители области фиксировали первичную и вторичную радугу в небе. Больше всего снимков пришло из самого Кирова, и парочка - из районов.

Паблик также вкратце объясняет принцип «двойной радуги». Первичная образуется оттого, что солнечный свет отражается в сферической капельке воды. Вторичная появляется, соответственно, когда лучи света проходят полное отражение повторно.

А 8 июня кировчане смогли заснять довольно редкое и очень эффектное явление - туманную радугу. Поймал эту красоту житель Советского района. Она, в свою очередь, образуется оттого, что свет преломляется и рассеивается в очень мелких капельках воды. Получается вот такая дымчатая арка.

Туманная радуга - редкое и весьма красивое зрелище. Фото: Александр Архипкин, vk.com/meteokirov

Туманная радуга - редкое и весьма красивое зрелище. Фото: Александр Архипкин, vk.com/meteokirov

ИСТОЧНИК KP.RU

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