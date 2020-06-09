2020-06-09T12:44:10+03:00
Происшествия

В Кирове иномарка сбила 75-летнюю пенсионерку

Женщина получила травмы
Виктор Карпов
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Водитель автомобиля «Ауди А4» сбил на пешеходном пенсионерку. Фото: vk.com/gibdd43Водитель автомобиля «Ауди А4» сбил на пешеходном пенсионерку. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в котором семь человек получили травмы.

В понедельник, 8 июня, в Кирове на улице Карла Маркса в 14.10 произошла авария. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Ауди А4» сбил на пешеходном переходе 75-летнюю пенсионерку. В результате происшествия женщина получила травмы. К счастью, помощь врачей ей не понадобилась.

Аналогичная авария произошла в 17.05 на улице Ломоносова напротив дома №14/А. 19-летняя девушка-водитель автомобиля «Тойота» сбила на пешеходном переходе 33-летнего мужчину. В результате аварии кировчанин получил травмы. Помощь медиков ему не понадобилась.

Авария произошла на улице Ломоносова. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла на улице Ломоносова. Фото: vk.com/gibdd43

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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