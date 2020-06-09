Предположительно пьяный и за рулем: в Кирове задержали начальника военного гарнизона

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:38:17+03:00

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В ходе одного из рейдов активисты «Ночного патруля» и сотрудники Госавтоинспекции задержали начальника Кировского военного гарнизона с признаками опьянения. Об этом сообщили в группе «Место происшествия».

Во время ночного патрулирования на Студенческом проезде активисты заметили странно двигающийся автомобиль Toyota Prius. Сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов и водителя на состояние алкогольного опьянения. За рулем машины оказался высокопоставленный офицер. По утверждению активистов, мужчина явно был нетрезв. Сам же полковник от освидетельствования отказался. По утверждению офицера, его задержание устроил заместитель, который ранее был уличен в «подлоге документов».

Во вторник, 9 июня, в Киров прибудет специальная комиссия из Москвы, которой предстоит разобраться в случившемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU