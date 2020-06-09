2020-06-09T11:12:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще двое пациентов скончались от болезни

Оба были жителями Малмыжского района, где сохраняется режим строгой самоизоляции
Ангелина Табрисова
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У 35 пациентов состояние остается тяжелым.У 35 пациентов состояние остается тяжелым.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число жертв коронавируса в Кировской области увеличилось на двое. Накануне в инфекционных стационарах скончались жители Малмыжского района, возрастом 50 и 53 лет. Оба мужчины, по данным регионального Минздрава, имели сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшим.

Количество случаев заражения в регионе за сутки увеличилось на 60 человек. Выздоравливающие опережают заболевших - из инфекционных стационаров выписали 109 человек, победивших болезнь.

По информации на 9 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 2664 случая заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 1327 человек выздоровели;

- 22 человека умерли;

- 8313 человек на домашнем карантине, в том числе 1681 ребенок;

- 23044 кировчанина, среди них 3282 ребенка, сняты с наблюдения за весь период;

- прошли обследование на новую инфекцию 102833 человека, в том числе за последние сутки 1329 человек;

- всего сделано 139921 тест, за последние сутки - 2054.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов. 19 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. К аппарату ИВЛ подключены девять человек.

Случаи заражения выявлены во всех районах области, кроме Опаринского и Богородского. Согласно данным кировского Минздрава, в Богородском районе действительно был зараженный, только не в нашей области, а в Нижегородской. Так что два последних района остаются чистыми на карте нашей области.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

ИСТОЧНИК KP.RU

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