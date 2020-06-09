В торговых центрах Кировской области разрешили работать небольшим магазинам

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:27:38+03:00

С сегодняшнего дня могут открыться магазины площадью до 400 кв. метров, расположенные в торговых центрах, моллах или на рынках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Вчера, 8 июня, председатель регионального правительства Александр Чурин подписал изменения в постановление от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». Согласно этому документу, расширили список предприятий, которые могут работать в Кировской области с 9 июня. Решение об очередном снятии ограничений принял оперштаб.

Итак, с сегодняшнего дня могут открыться магазины площадью до 400 кв. метров, расположенные в торговых центрах, моллах или на рынках. Конечно, при условии строгого соблюдения санитарных норм. Развлекательные центры пока свои двери не откроют.

Смогут возобновить работу и все учреждения, занимающиеся подготовкой водителей разных категорий.

А учащиеся техникумов и колледжей смогут очно сдать демонстрационные экзамены. Опять же если при этом будет обеспечено соблюдение всех санитарных норм. Проконтролировать это должно региональное министерство образования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU