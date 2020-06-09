2020-06-09T09:27:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В торговых центрах Кировской области разрешили работать небольшим магазинам

Алина Сашина
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С сегодняшнего дня могут открыться магазины площадью до 400 кв. метров, расположенные в торговых центрах, моллах или на рынках.С сегодняшнего дня могут открыться магазины площадью до 400 кв. метров, расположенные в торговых центрах, моллах или на рынках.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера, 8 июня, председатель регионального правительства Александр Чурин подписал изменения в постановление от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». Согласно этому документу, расширили список предприятий, которые могут работать в Кировской области с 9 июня. Решение об очередном снятии ограничений принял оперштаб.

Итак, с сегодняшнего дня могут открыться магазины площадью до 400 кв. метров, расположенные в торговых центрах, моллах или на рынках. Конечно, при условии строгого соблюдения санитарных норм. Развлекательные центры пока свои двери не откроют.

Смогут возобновить работу и все учреждения, занимающиеся подготовкой водителей разных категорий.

А учащиеся техникумов и колледжей смогут очно сдать демонстрационные экзамены. Опять же если при этом будет обеспечено соблюдение всех санитарных норм. Проконтролировать это должно региональное министерство образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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