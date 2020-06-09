2020-06-09T08:05:56+03:00
Общество

В «сети» лжебанкиров попалась еще одна кировчанка

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников
Виктор Карпов
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Со счета пропали 15 тысяч рублей.Со счета пропали 15 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Об очередном случае дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области. На этот раз жертвой злоумышленников стала 49-летняя жительница Кирова.

На днях женщине позвонил неизвестный. Мужчина представился работником банка. Он рассказал кировчанке, что с ее счета пытаются похитить деньги. Женщина ответила, что является клиентом другого банка. В ответ звонивший «предложил услуги по защите сбережений на имеющемся счете и «переключил» разговор на своих «коллег».

Злоумышленники убедили доверчивую даму назвать реквизиты ее банковской карты. По просьбе «менеджеров» она сообщила числовой код, пришедший ей в СМС. В результате со счета пропали 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников.

Сотрудники УМВД России по Кировской области призывают жителей региона: не передавайте информацию о ваших банковских картах и коды подтверждения операций из СМС никому, в том числе и незнакомцам, представляющимся сотрудниками банков. Настоящие менеджеры банков не обзванивают клиентов с просьбами предпринять какие-то действия по счетам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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