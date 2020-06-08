Кировчане увидят сближение Луны, Сатурна и Юпитера

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчане смогут полюбоваться на сближение Луны, Юпитера и Сатурна. Явление произойдет в ночь с 8 на 9 июня, по сообщению группы «Любительская астрономия в Кирове».

Светила расположатся в виде треугольника. В бинокль можно будет разглядеть моря и самые крупные кратеры Луны и Галилеевы спутники Юпитера. По прогнозу группы, на сближение можно будет полюбоваться около 01:00. Хватайте бинокли и смотрите на юго-восток - светила будут низко над горизонтом. Возможность понаблюдать за сближением Луны и двух красивых планет Солнечной системы будет в течение полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU