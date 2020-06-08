2020-06-08T17:57:27+03:00
Общество

Кировчане увидят сближение Луны, Сатурна и Юпитера

Нынешней ночью есть шансы полюбоваться на три небесных светила
Маргарита Акагиева
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Так будут выглядеть сблизившиеся светила. Фото: vk.com/astro_kirovТак будут выглядеть сблизившиеся светила. Фото: vk.com/astro_kirov
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Кировчане смогут полюбоваться на сближение Луны, Юпитера и Сатурна. Явление произойдет в ночь с 8 на 9 июня, по сообщению группы «Любительская астрономия в Кирове».

Светила расположатся в виде треугольника. В бинокль можно будет разглядеть моря и самые крупные кратеры Луны и Галилеевы спутники Юпитера. По прогнозу группы, на сближение можно будет полюбоваться около 01:00. Хватайте бинокли и смотрите на юго-восток - светила будут низко над горизонтом. Возможность понаблюдать за сближением Луны и двух красивых планет Солнечной системы будет в течение полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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