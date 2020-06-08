«Мы вместе»: кировчанам предлагают присоединиться к всероссийской акции донорства крови
Кировская область присоединилась ко всероссийской акции доноров крови #МыВместе. Мероприятие будет проходить с 9 по 27 июня в районах области и ее центре. Об этом сообщил кировский Минздрав в своем паблике в соцсетях.
В поддержку акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, все желающие кировчане смогут сдать кровь. Отметим, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Акции по сдаче крови пройдут в следующих местах:
- 9 и 10 июня - на базе Кировского центра крови;
- 16 июня - на базе ЦРБ Опаринского района;
- 17 июня - на базе ЦРБ Мурашинского района;
- 22 июня - на базе Зуевского отделения переливания крови Кировского центра крови;
- 26 июня - на базе ЦРБ Немского района с участием мобильного комплекса.
27 июня пройдет заключительная акция «Милосердие без выходных».
Всем кировчанам, желающим принять участие в мероприятии, необходимо предварительно записаться через электронную регистратуру или по телефонам: 25-45-00 (с 13.00 до 16.00).
ИСТОЧНИК KP.RU