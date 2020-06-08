2020-06-08T17:48:24+03:00
Общество

«Мы вместе»: кировчанам предлагают присоединиться к всероссийской акции донорства крови

Мероприятие пройдет в районах области и ее центре с 9 по 27 июня
Ангелина Табрисова
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Стать донором и принять участие в акции может любой желающий кировчанин.Стать донором и принять участие в акции может любой желающий кировчанин.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировская область присоединилась ко всероссийской акции доноров крови #МыВместе. Мероприятие будет проходить с 9 по 27 июня в районах области и ее центре. Об этом сообщил кировский Минздрав в своем паблике в соцсетях.

В поддержку акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, все желающие кировчане смогут сдать кровь. Отметим, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Акции по сдаче крови пройдут в следующих местах:

- 9 и 10 июня - на базе Кировского центра крови;

- 16 июня - на базе ЦРБ Опаринского района;

- 17 июня - на базе ЦРБ Мурашинского района;

- 22 июня - на базе Зуевского отделения переливания крови Кировского центра крови;

- 26 июня - на базе ЦРБ Немского района с участием мобильного комплекса.

27 июня пройдет заключительная акция «Милосердие без выходных».

Всем кировчанам, желающим принять участие в мероприятии, необходимо предварительно записаться через электронную регистратуру или по телефонам: 25-45-00 (с 13.00 до 16.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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